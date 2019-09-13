Kayalıklara sıkışan genç böyle kurtarıldı

İstanbul Avcılar sahilinde yürürken dengesini kaybederek düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı

13 Eylül 2019, Cuma 20:36
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Kayalıklara sıkışan genç böyle kurtarıldı

Kayalıkların üzerinde yürürken dengesini kaybeden Fas uyruklu 19 yaşındaki Hamzah Khoumnsi düşerek kayalıklara sıkıştı.

Çevredekilerin çabasıyla kurtarılamayınca durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. 

1 SAAT SONRA KURTARILDI

Sevk edilen itfaiye ekipleri, genci sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmalar yaptı. İtfaiye jeneratörüne takılan matkapla kaya parçaları kırılarak Faslı genç kurtarıldı.

1 saatlik çalışmayla kurtarılan genç, küçük sıyrıklar nedeniyle Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


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