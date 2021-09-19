Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı
Van’ın Tuşba ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan koyunlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
19 Eylül 2021, Pazar 19:05 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Yalnızağaç Mahallesi’nde 10 koyun kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanların sahibi Muzaffer Danış’ın bildirmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri çalışma başlattı.
Halat ve kancalarla yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan koyunlar, sahibine teslim edildi.
VAN (AA)
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