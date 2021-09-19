Türkiye Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Türkiye

Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

Van’ın Tuşba ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan koyunlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

19 Eylül 2021, Pazar 19:05 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Yalnızağaç Mahallesi’nde 10 koyun kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanların sahibi Muzaffer Danış’ın bildirmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Halat ve kancalarla yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan koyunlar, sahibine teslim edildi.

VAN (AA)

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