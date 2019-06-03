Kayalıklardan düştü, 11 saat sonra kurtarılabildi

4 arkadaş sabah saatlerinde doğa yürüyüşüne çıktı. Arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Mehmet Garip Erdoğan (37) dengesini kaybederek 30 metrelik kayalıklardan aşağı düştü.

Ağır yaralanan Erdoğan’a arkadaşları ulaşmayınca 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. Bunun üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine ulaştı.

HALAT YARDIMIYLA KURTARILDI

AFAD, 112 sağlık ve jandarmadan oluşan ekipler, halat yardımıyla yaralanan adamı bulunduğu yerden kurtardı.

Daha sonra ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA



