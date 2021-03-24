Kaybolan kedi 14 yıl sonra mikroçip sayesinde bulundu

Şimdi 17 yaşında olan Jess isimli kedi, mayıs 2007'de sahibi Leigh Bateman'ın arkadaşının evinden kaçtı. Bateman, "Jess'in dışarı çıkmasına izin verdiğimiz zaman kaçtı. Kaybolmasından yaklaşık altı hafta sonra bir komşu, bizim yaşadığımız yerde onu gördü ama yakalayamadılar. Sonsuza dek kaybolduğunu düşündük" diyor. Jess kaybolduktan sonra kendine yeni bir ev buldu. Ryde House Group isimli barınağın himayesine giren Jess'e yetkililer Tibby adını vermişti.

Sky News'te yer alan habere göre, bir sağlık taramasında Jess'in üzerindeki mikroçip fark edildi. Mikroçipteki numara ile irtibat kuruldu.

Leigh Bateman, "Aramayı aldığımıza çok şaşırdık. Onu eve getirdiğimiz için çok mutluyuz. Jess keşke çip için daha erken taransaydı. Bunca yıldan sonra bizimle döndüğüne gerçekten inanamıyorum" dedi.

Birleşik Krallık'ta köpekler için mikroçip zorunlu ancak yetkililer ev kedileri için de mikroçip takılması çağrısında bulunuyor.







