Evde oturmanın, kendisiyle ve evdeki yakınlarıyla etkileşimde olmayı bilen için depresyona neden olmayacağına vurgu yapan Uzman Psikolog Yıldız Burkovik şunları söyledi:

Evde oturmak sürekli sosyal medya içinde olmak anlamına gelmemeli. Bu aile bireyleri ya da beraber oturduğu kişilerle sağlıklı iletişim kurulması için bir fırsat. Öncelikle şimdiye kadar eksik yaptığımız ne olabilir diye düşünmekte fayda var. Onları tamamlamak için mükemmel bir fırsat.





Kaygıyı yönetmenin 5 yolu

Psikolog Yıldız Burkovik, endişenin yayılım alanının geniş olduğu kadar, huzurun da yayılım alanının geniş olduğunu vurgulayarak corona virüs salgınıyla ilgili kaygı duyanların bu duygularını nasıl yöneteceklerine dikkat çekti.

Tecrübeler değerlendirilip önlem alınmalı

Kaygılı insan özellikle en olumsuz olanı seçer, sanki cımbızla yakalar gibi bulur ve çoğaltır. Bu nedenle doğru ve dozunda bilgi önemli. Bilgide doz kaçtıkça kurmalar, abartmalar kendiliğinden ortaya çıkar. Zihinsel kurmaların artmaması için güven duyduğumuz bilgi otoritesine inanmalıyız. Her şey inançla başlar, güvenle yürür. Görünen tabloda, coronavirüste vaka sayısı arttıkça zihinsel kurgular da aynı oranda çoğalıyor. Öncelikle farkına varmamız gereken şey; ortaya çıkan her vakanın mutlaka bir kayıp anlamına gelmediğini bilmek. Çeşitli ülkelerin yaptıkları bizlere tecrübe olduğundan, tecrübeler değerlendirilip tedbirler anlatıldığı için aslında millet olarak daha şanslıyız. Bu bir virüsle savaş ise, bizler Türk milleti olarak savaşlarda kırılmaz bir birlik olup, mucizeleri yaşayan ve yaşatan insanların torunlarıyız. Birlik; bir hareket, bir düşüncede olmak ve öyle hareket etmek demek. Doğruda birlik, huzuru ve mutluluğu getirir. Öyleyse ne yapacağımızı bilenleriz.





En mutsuz zamanlarda mutluluk elde edilebilir









Yıldız Burkovik sözlerini şöyle sürdürdü:

En mutsuz olunan zamanlarda bize mutluluk verene bakıp mutluluğun ne olduğu aklımızdan çıkmışsa onu hatırlamalıyız. Mutluluk her bireye göre farklıdır. Kimine göre bir çiçeği görmek, toprakla ilgilenmek. Kimine bir bebeğin gülümsemesi, parmağınızı tutması; bazen kedi, köpek gibi evcil hayvanlarla birlikte olmak ve sevdiğimiz hayvanları beslemek; kimine göre sevdiklerimizin gözlerine bakabilmek, geçmişten hoş bir anı ve birçok başka şeyler. Ayrıca “keşke” demeyi bıraktığımız zaman, keşkelerin yerine yapmamız gerekenleri yapmış olduğumuzda mutluluk yanı başımızdadır.





Evde olmak, sürekli sosyal medyada olmak anlamına gelmemeli





Sürekli evde oturmanın, kendisiyle ve evdeki yakınlarıyla etkileşimde olmayı bilen için depresyona neden olmayacağını vurgulayan Burkovik, şunları söyledi:

Evde oturmak sürekli sosyal medyada olmak anlamına gelmemeli. Bu aile bireyleri ya da beraber oturduğu kişilerle sağlıklı iletişim kurulması için bir fırsat. Öncelikle şimdiye kadar eksik yaptığımız ne olabilir diye düşünmekte fayda var. Onları tamamlamak için mükemmel bir fırsat. Hayat gailesi içinde birçok şeyle uğraşırken birbirimize zaman bulamıyoruz ve yakınken uzaklaşıyoruz. Bu zamanlar bunları düzenleyebilmek ve belki de bozulan dengeyi yeniden kurabilmek için mükemmel olabilir. Her zaman başkalarından söylemesini beklediğiniz, ama kendinizin de onlara söyleyemediğiniz olumlu duygularınızı söyleyin. 'Neden söylemiyorlar? Ben bunu hak etmiyor muyum?' derken aslında biz hiç söylememiş, hatta söylenmesine fırsat dahi vermemiş olabiliriz. Kendimizin yapmadığını başkasından beklemek ne kadar doğru? Ama her zaman karşımızdakinden de beklemeden biz başlatabilirsek, karşıdakinin kilidini açmış oluruz. Birbirimize bu açıdan fırsat tanıyalım.





Çocuğun yaşına özgü bilgiler verilmeli









Çocukların esasen anne babasının dediklerini kabul ettiğini belirten Uzman Psikolog Yıldız Burkovik şöyle devam etti:

Yapılması gereken endişeli anne baba olmayıp, kendinden emin anne babayı çocuğa göstermek. İzlediğimiz yayınlara dikkat etmeliyiz. Çünkü bizim anladığımız ile çocuğun anladığı aynı değil. O yüzden kimi zaman bir decoder (şifre çözücü) olmalıyız çocuk için. Çocuk sadece “ölüm var” cümlesini alıp büyük bir kaygıya kapılabilir. Oysa söylenen “şunlar şunlar konusunda tedbirli olunmazsa, hijyene dikkat edilmezse ölüme yaklaşılır” şeklinde uzun bir cümledir. O yüzden anne baba mutlaka yeterli bilgi vermeli. Gereğinden çok bilgi vermeye kalkışmak doğru değil.





Çocuklara farklı ilgi alanı oluşturun

Ailece oynanan oyunlar, birlikte izlenen filmler, eskiden büyüklerin bildiği şimdiki çocukların hiçbirinin bilmediği oyunlar var, onlar çıkartılabilir. Evde hep beraber misket oynanabilir ya da halının kenarından gazoz kapağını tık tık atarak oynadığımız oyunlardan. Üç taş, beş taş birçok eskiye ait oyunlar çocukların ilgisini çekebilir. Durmadan virüs hakkında bilgi aramaktansa eski oyunlar hakkında bilgi arayıp ailece güzel unutulmayan zamanlar geçirilebilir.

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