Kayhan Yıldızoğlu hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının önemli ismi Kayhan Yıldızoğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Usta oyuncunun yüksek ateş nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

"İhtiyaçlarımı karşılamam için çalışmam gerekiyor"

Usta oyuncu daha önce, "83 yaşındayım, halen çalışmaya devam ediyorum. Oyunculuk aşkı falan bitti ama ihtiyaçlarımı karşılamak için çalışmam gerekiyor. Ayaklarımda sağlık sorunlarım var ama geçecek" demişti.



