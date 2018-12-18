Kayıktan göle düşmüştü! Elbiseleri bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde göle attığı ağı toplarken dengesini kaybedip kayıktan düşen ve gölde kaybolan şahsın elbiselerine ulaşıldı

18 Aralık 2018, Salı 19:19
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Kayıktan göle düşmüştü! Elbiseleri bulundu

Derbent Baraj Gölü Boğazkaya Mahallesi batık minare yakınlarında 4 gün önce saat 15.00 sıralarında göle serdiği ağı kontrol etmek için kayıkla göle açılan Onur Özcan (52) dengesini kaybedip göle düşmüştü.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Samsun’dan gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sürdürdükleri arama çalışmalarında, gölde kaybolan Onur Özcan’ın elbiselerini buldu. Derbent Barajı’nda balık restoranı bulunan Özcan’ı arama çalışmaları sürürüyor.

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