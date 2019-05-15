Bayburt Valiliği koordinasyonunda İSKİ, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma ile Bayburt’un Dumlu köyü Bajlar mevkiinde Derebaşı Deresi’ne su taşıyan derelerin suyu oluşturulan gölete, buradan da 1,5 km’lik uzunluğundaki borularla başka bir dere yatağına taşınacak. Böylece kayıp gazetecinin düştüğü uçurumun dibindeki göletin ve Derebaşı Deresi’nin debisi düşürülerek arama çalışmalarında sonuç alınmaya çalışılacak.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Söz konusu çalışma için hazırlıklar bugün sabah saatlerinde başlarken, iş makineleri yardımı ile ilk olarak Bayburt’un Dumlu köyü Bajlar mevkiinde 2 dere yatağının birleştiği yere bir gölet yapıldı. Derelerin suyunun önüne set çekilerek gölette su biriktirilmeye başlandı. Set arkasında biriken suyun tahliye gücü saniyede yaklaşık bir metreküpe ulaşan motorlar yardımıyla 1,5 kilometrelik boru hattı ile başka bir dere yatağına akıtılması planlanıyor. Bu özelliği ile çalışma arama kurtarma çalışmalarında bir ilk olacak.

Su bendinin tamamlanmasına müteakip İSKİ'den getirtilen tahliye motorlarının kurulumuna yarın sabah itibarıyla başlanacağı belirtildi.

Öte yandan Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD İl Müdürlüğü ile UMKE ekipleri, Trabzon AKUT ekibi, Rize İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Sualtı Arama Kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri 7 grup halinde planlanan bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor.

Abdulkadir Nişancı'nın uçuruma yuvarlandığı yerde 6 günden bu yana karların büyük ölçüde eridiği de gözlendi.



