Kilyos açıklarında dün Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedi çıkarıldı.





#Olayıngeçmişi

Yoğun sisin etkili olduğu İstanbul'da cuma sabahı Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesi Kilyos açıklarında çarpıştı.

İçinde 6 kişi bulunan balıkçı teknesi olay yerinde battı. Balıkçılardan 3'ü çarpan tankerdeki denizciler tarafından kurtarılırken 3 balıkçıyı arama çalışmaları başlatıldı.



