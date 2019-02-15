Kayıp balıkçının teknesine ulaşıldı

Manyas’ta 12 Şubat tarihinde kendi teknesi ile gölde balık avlamaya gittiği sırada kaybolan Birol Dayı’nın arama çalışmaları aralıksız olarak Balıkesir itfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi tarafından sürdürüldü.

TEKNESİNE ULAŞILDI

Olumsuz hava koşullarına rağmen devam eden kayıp arama çalışmaları sonucunda Birol Dayı’nın teknesine Balıkesir itfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi tarafından ulaşıldı.

Hava muhalefetine rağmen balıkçının arama çalışmaları devam ediyor.