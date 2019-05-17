Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında acı haber!

Bayburt- Trabzon sınırında uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında Soğanlı Deresi'nde suya kapılarak kaybolan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 asker şehit oldu

17 Mayıs 2019, Cuma 18:15 Son Güncelleme:
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Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında acı haber!

Bayburt- Trabzon sınırında uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında Soğanlı Deresi'nde suya kapılarak kaybolan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 askerimiz şehit oldu.

DHA

Haberin fotoğrafları için tıklayınKayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı 210 personelle aranıyor


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