Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında acı haber!
Bayburt- Trabzon sınırında uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında Soğanlı Deresi'nde suya kapılarak kaybolan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 asker şehit oldu
Bayburt- Trabzon sınırında uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında Soğanlı Deresi'nde suya kapılarak kaybolan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 askerimiz şehit oldu.
DHA
Haberin fotoğrafları için tıklayınKayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı 210 personelle aranıyor