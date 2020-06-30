Cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın cansız bedeni evlerinin 1 kilometre uzağındaki dere yatağında bulundu. İcilli köyünde 27 Haziran cumartesi günü kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi arama çalışmalarında bugün dördüncü güne girilmişti.

106 hektarlık alan taranmıştı

Arama çalışmalarına Jandarma Özel Harekat, AFAD, AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine Samsun ve Trabzon'dan gelen AFAD ekipleri de katılırken, toplamda 106 hektar alanda tarama yapılmıştı. İkranur Tirsi'ye ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanamazken, bugün dere kenarında arama çalışmalar sürüyordu.

“Maalesef kızımız derede öldü bulundu”

Acı haberi AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, “Maalesef kızımız derede öldü bulundu” paylaşımı ile olayı duyurdu.

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