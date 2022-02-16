Dünya Kayıp kız çocuğu korkunç halde bulundu

Kayıp kız çocuğu korkunç halde bulundu

Dünya

Kayıp kız çocuğu korkunç halde bulundu

2 yıldan fazla süredir kayıp olan 6 yaşındaki kız, kaçıran kişinin merdiven altına yaptığı küçük bir bölmede bulundu.

16 Şubat 2022, Çarşamba 13:20 Son Güncelleme:
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Posta.com.tr / 2019 yılında henüz 4 yaşındayken New York’ta kaybolduğu belirtilen Paislee Shultis’in ebeveynleri Kimberly Cooper ve Kirk Shultis tarafından kaçırıldığına inanılıyordu. Pazartesi günü polis, Shultis’in ve babasının da yaşadığı evde arama yaptı. Shultis, polise kızının nerede olduğunu bilmediğini ifade etti. 

MERDİVENLERİN ALTINDAKİ GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU

Evde yapılan bir saatlik aramada, polis merdivenin altında çocuk için yapılmış bir oda keşfetti. Saugerties polisinin açıklamasında ‘Çocuk merdivenlerin altına yapılmış ve bodruma çıkan gizli bir bölmenin içindeydi. Basamakları kaldırdığımızda, çocuğun ve onu kaçıran Kimberly Cooper’ın karanlık ve nemli yerde gizlenirken bulundu’ dedi.

Cooper, Shultis ve babası tutuklandı. Küçük Paislee ise sağlık taramalarının ardından yasal vasisine teslim edildi. 


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