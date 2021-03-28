Kayıp sekizinci kıta için yeni ışık: Okyanusun altına gömülmüş

Bilim insanları 23 milyon yıl önce okyanusa gömüldüğü düşünülen kayıp kıta Zealandia'nın gizemini çözmek için Avustralya'nın deniz tabanlarını inceledi. İlk kez 2014 yılında jeologlar tarafından keşfedilen kayıp kıtadan geriye, yalnızca Yeni Zelanda ve Yeni Yeni Kaledonya kaldı. Avustralyalı ve ABD'li bilim insanları, 28 gün gün boyunca araştırma gemisi Falkor ile Zealandia'nın kuzeybatısındaki okyanus derinliklerini haritalandırdı. Ekip Seabed 2030 projesi için, toplamda 4.286 mil/kare değerinde veri topladı. Bu proje, 2030 yılına kadar tüm dünyanın okyanus tabanlarının halka açık batimetrik haritasını çıkarmayı amaçlıyor.

Foto: Queensland Üniversitesi/ Derya Gürer

Queensland Üniversitesi'nden keşif lideri ve jeolog Derya Gürer, "Yakın zamana kadar gizli kalan ve araştırılması çok zor olan Zealandia'nın sırlarını daha yeni keşfetmeye başladık. Zelandiya, 83 ila 79 milyon yıl önce Gondwanaland'dan ayrılarak sulara gömülmüş bir kıtasal kabuk kütlesidir" dedi.

Gondwanaland, Güney Amerika, Afrika ve Antarktika'nın da içinde bulunduğu süper kıtaya verilen bir ad.

Dr. Gürer, Zealandia'nın büyüklüğü hakkında, "4,9 milyon kilometre karelik bir alan ve Queensland'in yaklaşık üç katı büyüklüğünde" diyor ve ekliyor:

Keşif gezimiz, Avustralya ve Zelanda arasındaki Cato Trough bölgesindeki Tasman ve Mercan Denizleri arasındaki bağlantının nasıl kurulduğunu daha iyi anlamak için deniz tabanı topografik ve manyetik verileri topladı. Deniz tabanı, hem Avustralya hem de Zelanda kıta levhalarının karmaşık jeolojik tarihini anlamak için ipuçlarıyla dolu. Bu veriler aynı zamanda Avustralya ve Zelanda levhaları arasındaki kabuğun karmaşık yapısını anlamamızı da geliştirecek.

MİKROPLASTİK TEHLİKESİ

Öte yandan, keşif gemisi aynı zamanda denizlerde mikroplastik incelemesi de yaptı. Denizlerdeki plastik kirliliğiyle mücadele için toplumsal projeye katılan Dr. Gürer'e göre, 3,5 kilometreye kadar derinliklerde toplanan deniz suyunda bulunan mikroplastikler vardı.

Kaynak: Daily Mail



