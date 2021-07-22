Kayısı çekirdeği özellikle faydaları üzerinden öne çıkmakta ve tüketilmektedir. Tabii geçmişten günümüze kadar pek çok kişinin tüketimini gerçekleştirdiği ve bildiği kayısı çekirdeği, özellikle faydaları üzerinden son dönemlerde ilgi topluyor.

- İçeriğinde bulunan B17 sayesinde kanserli hücrelere karşı savunma mekanizması oluşturur.

- Yüksek oranda vitamini ihtiva ettiği için bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir.

- Kan basıncını dengelemede yardımcı olur.

- Tansiyonu dengelemede yardımcı olur.

- Selülitleri görünümünü azaltmada destek sağlar.

- Cildi nemlendirir.

- Kırışıklık karşıtı bir etki sağlar ve yaşlanmayı engelleyici olanak tanır.

- Sivilcelerin hızlı şekilde geçmesine yardımcı olur.

- Vücudun farklı bölgelerinde meydana gelen ağrıların dinmesine destek verir.

Bu şekilde yukarıda verilen faydaları sayesinde, günümüzde ülkenin dört bir tarafından tüketilen önemli besin kaynaklarından biridir. Üstelik sağladığı lezzet ile beraber de öne çıktığını ifade etmek mümkün.

Kayısı çekirdeği bünyesinde B17 ile beraber birçok önemli vitamin ve mineral barındırmaktadır. Aynı zamanda içerdiği antioksidan etkisi sayesinde birçok dış zararlıya karşı vücudu korumaya alır. Bu doğrultuda bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun daha zinde olmasını sağlar. Özellikle kanserli hücrelerin oluşumu ya da ilerlemesi noktasında koyduğu engel, daha önemli unsurlar içerisinde geliyor. Tabii tansiyonu dengelemesi, kan basıncını dengeleme olanağı sağlaması ve daha genç bir görünüm için cilde bakım göstermesi de oldukça önemli faydaları içerisinde gelmektedir.

Farklı yöntemler kullanmak suretiyle kayısı çekirdeği tüketim imkanı tanımaktadır. Çiğ olarak direkt tüketilmesi ile beraber aynı zamanda özellikle yağ haline getirilmek suretiyle yaygın şekilde değerlendiriliyor. En önemlisi çiğ olarak tüketmek olarak ifade edilir. Bunun temel nedeni ise iç hastalıkları ile beraber birçok önemli hastalık konusunda daha güçlü bir destek sunulmasıdır. Aynı zamanda yağ olarak cilt bölgesine sürülmesi ile beraber sivilce, akne ve benzeri gibi sorunların geçmesine önemli bir destek sağlar. Elbette isteğe bağlı olarak yukarıdakilerden herhangi bir tercih edebilir ve sağlıklı bir şekilde kayısı çekirdeği değerlendirilebilir.

Kayısı Çekirdeği Günde Ne Kadar Yenmeli?

Oldukça önemli faydaları bulunmasına rağmen kayısı çekirdeği, çok az miktarda olsa siyanür içeriğine sahiptir. Bu sebepten dolayı uzmanlar üzerinden ele alındığı vakit, günde en fazla 10 ya da 15 tane kayısı çekirdeği tüketilmesi tercih ediliyor. Böylece bu meyvenin çekirdeğinin kullanmak suretiyle zehirlenme gibi durum ile karşı karşıya kalınmaz. Fakat kayısı çekirdeği böyle bir durum yaratmadığı için, düzenli olarak tüketilebilecek ya da değerlendirilebilecek besin kaynakları arasında yer alıyor.

Kayısı Çekirdeğinin Zararları Var mı?

Kayısı çekirdeği konusunda merak edilen bir diğer durum ise zararları olmasıdır. Birçok farklı besin kaynağında olduğu gibi kayısı çekirdeği de aşırı tüketildiği vakit bazı zararlı unsurlar ortaya çıkarabilir. Özellikle çok az miktarda siyanür içermesi ile beraber, mutlaka dengeli bir şekilde kayısı çekirdeğinin tüketilmesi büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda aşırı tüketilmesi vücutta bazı toksinlerin birikmesine sebebiyet verebilir. Bu bağlamda ciddi zehirlenmeler ile beraber hatta koma ve ölüme kadar götürebilecek durumlar meydana getirebileceği ifade ediliyor.





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