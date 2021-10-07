Kayısılı kavurmalı şehriye nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kayısılı kavurmalı şehriye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler kayısılı kavurmalı şehriye tarifi için mücadele ediyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise kayısılı kavurmalı şehriye tarifi arıyor. Peki, kayısılı kavurmalı şehriye nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kayısılı kavurmalı şehriye tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
07 Ekim 2021, Perşembe 14:23 Son Güncelleme:
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Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kayısılı kavurmalı şehriye tarifi, tadına doyamayacağınız enfes bir lezzet. Peki, kayıslı kavurmalı şehriye nasıl yapılır? Evde yapmaktan zevk alacağınız kayısılı kavurmalı şehriye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
KAYISILI KAVURMALI ŞEHRİYELİ TARİFİ
Kayısılı kavurmalı şehriye malzemeler
- 2 su bardağı arpa şehriye
- 3 su bardağı et suyu
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 400 gram kuşbaşı dana eti
- 1 adet soğan
- 1 adet dolmalık biber
- 5-6 adet kayısı
- 1 adet kırmızı dolmalık biber
- 2 domates
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1/2 bardak sıcak su
- 1 çay kaşığı kekik
- Tuz-karabiber
KAYISILI KAVURMALI ŞEHRİYE YAPILIŞI
Soğanı, biberleri ve domatesleri küp küp doğrayın. Kuşbaşı etleri suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerini geçecek kadar su ekleyip yumuşayana dek pişirin. Kayısıları ekleyin. Zeytinyağını kızdırın. Arpa şehriyeyi atıp rengi dönene kadar kavurun. Et suyunu, tuz ve karabiberi ekleyip kısık ateşte pişirin. Etler suyunu çekince tereyağı, soğan ve biberleri ekleyip kavurun. Domates, kekik, tuz ve karabiberi ekleyin. 1/2 bardak sıcak su ilave edin. 5 dakika pişirip ocaktan alın. Demlenen arpa şehriyeyi fırın kabına alın. Üzerine etli karışımı suyuyla birlikte yayın. Kabın üzerini aliminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-30 dakika pişirin.