Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kayısılı kavurmalı şehriye tarifi, tadına doyamayacağınız enfes bir lezzet. Peki, kayıslı kavurmalı şehriye nasıl yapılır? Evde yapmaktan zevk alacağınız kayısılı kavurmalı şehriye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KAYISILI KAVURMALI ŞEHRİYELİ TARİFİ

Kayısılı kavurmalı şehriye malzemeler

2 su bardağı arpa şehriye

3 su bardağı et suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

400 gram kuşbaşı dana eti

1 adet soğan

1 adet dolmalık biber

5-6 adet kayısı

1 adet kırmızı dolmalık biber

2 domates

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 bardak sıcak su

1 çay kaşığı kekik

Tuz-karabiber

KAYISILI KAVURMALI ŞEHRİYE YAPILIŞI

Soğanı, biberleri ve domatesleri küp küp doğrayın. Kuşbaşı etleri suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerini geçecek kadar su ekleyip yumuşayana dek pişirin. Kayısıları ekleyin. Zeytinyağını kızdırın. Arpa şehriyeyi atıp rengi dönene kadar kavurun. Et suyunu, tuz ve karabiberi ekleyip kısık ateşte pişirin. Etler suyunu çekince tereyağı, soğan ve biberleri ekleyip kavurun. Domates, kekik, tuz ve karabiberi ekleyin. 1/2 bardak sıcak su ilave edin. 5 dakika pişirip ocaktan alın. Demlenen arpa şehriyeyi fırın kabına alın. Üzerine etli karışımı suyuyla birlikte yayın. Kabın üzerini aliminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-30 dakika pişirin.



