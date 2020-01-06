Kaylen Ward, 10 dolar bağış yapana çıplak fotoğrafını gönderiyor

Avustralya'da etkisini sürdüren; ilk belirlemelere göre 24 insanın öldüğü, 1500'den fazla evin kullanılmaz hale geldiği, yüzlerce koala ve kangurunun hayatını kaybettiği yangınlarda mağdurlara bağış yapabilmek için, Amerikalı model Kaylen Ward, Avustralya'daki yangınlara yardım için banka hesabına 10 dolar gönderene çıplak fotoğrafını göndereceği duyurmuştu.

500 bin dolar toplandı

Kaylen Ward kampanyanın başladığı günden bugüne 500 bin dolarlık bağış toplandığını açıkladı. Güzel model başlatıığı kampanya nedeniyle ailesinin kendisine kızgın olduğunu belirtti.



