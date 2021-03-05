Zonguldak Ereğli'de koronavirüsle mücadele kapsamında Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nun denetim yapmak üzere girdiği bir eczanede 3 çalışanla arasında yaşanan diyalog sosyal medyada paylaşılınca çok tepki çekmişti. Çorumluoğlu'nun tutanak tutulacağını söylemesi üzerine eczacılardan biri itiraz etmeye çalışmış ve Kaymakam da "İtirazlarınızı sonra yaparsınız" diye cevap vermişti. Görüntülerle ilgili Zonguldak Valiliği'nden açıklama yapıldı.





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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Zonguldak Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun denetim yapmak üzere bölgedeki esnafları teftiş ettiği esnada yaşanan diyalog sosyal medyada tepki çekti.

Çorumluoğlu, ziyaretleri sırasında girdiği bir eczanede, 3 çalışanın kuralları ihlal ettiklerini belirterek, cezai işlem uygulanacağını söyledi. Çorumluoğlu'nun tutanak tutulacağını söylemesi üzerine eczacılardan biri itiraz etmeye çalışınca "İtirazlarınızı sonra yaparsınız" diye cevap verdi.

Kaymakamın yanında getirdiği kameramanın çektiği görüntüler daha sonra, sosyal medya üzerinde tepki topladı.

ZONGULDAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Tepki çeken görüntülerin ardından Zonguldak Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada ''Hadise 26 Kasım 2020 tarihli denetimler sırasında gerçekleşmiştir. Üzerinden üç aydan fazla süre geçen bir diyaloğu dinamik denetim modeline geçilen bir sürecin başlangıcında gündeme getirmek iyi niyetli bir yaklaşım olmayıp, bu tür gerçeğe aykırı spekülatif haber ya da paylaşımlar denetim faaliyetlerinin etkinliği üzerinde ciddi riski oluşturmaktadır'' denildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bazı sosyal medya hesapları üzerinden bugün servis edilen “biz tutanak düzenleyelim, siz itiraz edersiniz” başlıklı paylaşımlarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1 yılı aşkın bir süredir tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını, gerek hızlı bulaşıcılığı gerekse bilhassa yüksek yaş grupları ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımız üzerindeki ölümcül etkisi nedeniyle kamu sağlığı açısından çok ciddi bir risk oluşturmaktadır.

Covid-19 salgını kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda gerekli tedbir ve kurallar belirlenmekte ve aziz milletimizin feraseti ve fedakarlığıyla birlikte başta sağlık çalışanları olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplumsal bir mücadele yürütülmektedir.



