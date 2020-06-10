'Kaynanam Kudurdu' filmi için 50 bin TL tazminat

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne iki yıl önce açılan davada; İrfan Yılmaz, filmin mali haklarını Özdemir Öğüt’ten devraldığını iddia etti. Filmin izinsiz kullandığı iddiasıyla Emek Film şirketine dava açan İrfan Yılmaz, 50 bin lira tazminat kazandı.

Mahkeme, filmin mali haklarının sahibi olan İrfan Yılmaz’ın haklarının ihlal edildiğini açıkladı.