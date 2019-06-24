Kaynaşlı-Bolu Tüneli arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası derz yenileme çalışması nedeniyle 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanıyor
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, otoyolun Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arasındaki kırık derzlerin yenileneceği bildirildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nce 24 Haziran-14 Temmuz'da Ankara-İstanbul istikametinin araç geçişine kapatıldığı ifade edilen açıklamada, ulaşımın İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanacağı kaydedildi.
AA