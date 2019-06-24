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Kaynaşlı-Bolu Tüneli arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası derz yenileme çalışması nedeniyle 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanıyor

24 Haziran 2019, Pazartesi 21:21
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Kaynaşlı-Bolu Tüneli arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, otoyolun Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arasındaki kırık derzlerin yenileneceği bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nce 24 Haziran-14 Temmuz'da Ankara-İstanbul istikametinin araç geçişine kapatıldığı ifade edilen açıklamada, ulaşımın İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanacağı kaydedildi.

AA

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