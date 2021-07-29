Kayropraktik tedavisi nedir? Nasıl uygulanır?

Kayropraktik, omurgada oluşan oynamaları düzeltmek için tercih edilir

Kayropraktik tedavi yöntemi ile sinir sisteminin düzenlenmesi hedeflenerek omurga, kemik ve kaslara müdahale edilir. Tedavi sürecindeki nihai amaç omurgada oluşan oynamaları düzelterek ortadan kaldırmaktır. Tedavi sürecinde yüksek hız ve düşük basınç ile kas – iskelet sinir sistemi üzerine işlem yapılır. Bu işlem sayesinde omurga hareketlendirilerek vücut fonksiyonları düzenlenir.

Tedavi sürecinde ise kişinin ihtiyacına göre elle ya da masa destekli yöntemler tercih edilebilir. Uzman hekim tavsiyesine göre fizik tedavi ve egzersiz ile süreç desteklenebilir. Başarılı sonuçlar elde edilmesi için ilk başlarda düzenli aralıklar ile sonrasında ise üç ayda bir seansa gidilmesi gerekir.

Kayropraktik birçok eklem hastalığının tedavi için uygundur

Kayropraktik birçok eklem hastalığının tedavi için uygundur. Özellikle boyun, sırt ve bel bölgesinden kaynaklanan ağrılar, hareket bozukluğu, eklem ve kas problemleri, ameliyatlık duruma gelmemiş fıtıklarda tercih edilmektedir.

Kişinin tedaviye uygun olup olmadığına alanında uzman ve tecrübe sahibi hekim tarafından karar verilmektedir. İlk inceleme sonrası tanı koyularak kişi uygun ise tedavi süreci başlatılır. Tedavi sürecinde hastalardan kaçınılması istenen önemli noktalar vardır. Bunlar;

- Seans sonrası yorucu işlerden uzak durulması istenir.

- Günlük yaşamın sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi istenir.

- Yanlış uyuma, oturma, yatma pozisyonlarından omurga dizilimini bozacağı için kaçınılması istenir.

Kayropraktik tedavi yönteminin uygun olmadığı kişiler ise; akut kırık, kemik hastalıkları, neoplastik rahatsızlıklar ve Kauda equina sendromudur.

Bilinen diğer tedavi yöntemlerine kıyasla zararı daha az olduğu düşünülse bile yanlış kişilerin yanlış uygulamaları sonucu istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu sebeple mutlaka bu alanda tecrübesi olan ve uzman kişilerin tedavi için tercih edilmesi gerekir.

Kişiye uygun uygulanan tedavi sonrasında ise şikayetçi olunan ağrı ve acılarda azalma seans sonrası hemen hissedilir. Omurga dizilimi kaynaklı sorunların hemen hemen hepsi başarılı bir şekilde tedavi edilir.









Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.