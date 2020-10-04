Türkiye Kayseri'de 90 kiloluk orkinos ilgi odağı oldu

Kayseri'de 90 kiloluk orkinos ilgi odağı oldu

Türkiye

Kayseri'de 90 kiloluk orkinos ilgi odağı oldu

Kayseri’de bir balıkçı işletmecisinin önünde yer alan 90 kilogram ağırlığındaki orkinos, vatandaşların ilgisini çekiyor. Kilogramı 45 TL'den satılan balık alıcısını bekliyor.

04 Ekim 2020, Pazar 18:45 Son Güncelleme:
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Akdeniz'de balıkçıların ağlarına takılan 1 metre 75 santim büyüklüğündeki orkinos Kayseri’ye getirildi. Merkez Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Caddesi'ndeki bir balıkçıda yer alan 90 kilogram ağırlığındaki orkinos cinsi balık türü vatandaşların dikkatini çekiyor. Balık alışverişi için işletme önüne gelen vatandaşlar, orkinos ile öz çekim yapıyor.

Kilosu 45 TL'den satılıyor

30 yıldır kentte balıkçılık yaptığını belirten Osman Bulut, "Ton balığı olarak bilinen orkinos balığı. Akdeniz'den geldi. Dilim dilim yapılarak, sofralarda kavurma şeklinde de tüketilebilir. Vatandaşların dikkatini çeken bir balık. Tezgah önünde balığı görenler fotoğrafını çekiyor" dedi.

Balıkçı Bulut, kilogramı 45 TL'den satılan orkinos balığının alıcısının beklendiğini söyledi.

DHA


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