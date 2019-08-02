Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı Kayseri'de 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu, evlerinden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan bir inşaatın 4'üncü katından atladı. Durumları ağır olan iki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.