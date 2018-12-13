Kaza yerine gelen ambulans şoförüne silah çekti! Sakarya Akyazı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazazedelerden alkollü olduğu iddia edilen Mustafa U., olay yerine gelen ambulans şoförüne silah çekmek istedi. Mustafa U. polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı