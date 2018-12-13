Kaza yerine gelen ambulans şoförüne silah çekti!
Sakarya Akyazı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazazedelerden alkollü olduğu iddia edilen Mustafa U., olay yerine gelen ambulans şoförüne silah çekmek istedi. Mustafa U. polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı
Dün gece Sakarya Akyazı'da iki otomobil çarpıştı. Işık ihlali sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada otomobillerden birinin motoru çarpışmanın etkisiyle yerinden çıkarak yaklaşık 20 metre uzağa savruldu. Kara yolunu adeta savaş alanına çeviren kazada araçlarda bulunan Mustafa U. (24), Furkan D. (20), Arif K. (26) ve İsmail Y. (30) yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AMBULANS ŞOFÖRÜNE SİLAH ÇEKTİ, POLİS FARK ETTİ
Kazaya karışan şahıslardan alkollü olduğu öğrenilen Mustafa U., olay yerine gelen ambulans şoförü ile tartıştı. Tartışma esnasında ambulans şoförüne silah çekmek isteyen Mustafa U.’yu fark eden polisler hemen müdahale etti. Polisler Mustafa U.'nun belindeki silaha el koydu. Mustafa U.’nun tedavisi ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İHA