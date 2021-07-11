Türkiye Kazada otomobili takla attı, 'keşke ölseydim' diyerek şarkı dinledi

Kazada otomobili takla attı, 'keşke ölseydim' diyerek şarkı dinledi

Türkiye

Kazada otomobili takla attı, 'keşke ölseydim' diyerek şarkı dinledi

Zonguldak'ta 26 yaşındaki otomobil sürücüsü Abdullah Y.'nin aracı takla attı. Abdullah Y., sağlık ekiplerini beklerken 'Keşke ölseydim' diyerek cep telefonundan şarkı dinledi.

11 Temmuz 2021, Pazar 13:15 Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta takla atan otomobilin sürücüsü Abdullah Y.'nin (26), 3.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralanan Abdullah Y., sağlık ekipleri beklenirken “Keşke ölseydim” diyerek cep telefonundan şarkı dinledi.

Kaza, sabah saatlerinde Ereğli-Alaplı kara yolu Göktepe mevkiinde meydana geldi. Abdullah Y. yönetimindeki 67 TT 041 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazayı gören vatandaşların yardımına koştuğu Abdullah Y. için sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada otomobilini çalıştırmak isteyen Abdullah Y.'ye, vatandaşlar engel oldu. Ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Abdullah Y., "Keşke ölseydim" diyerek cep telefonundan açtığı şarkıyı dinledi.

Sağlık ekiplerinin müdahale etmek istediği sürücü, sedyeye yatmayınca yürüyerek ambulansa götürüldü. Trafik ekiplerinin yaptığı testte Abdullah Y.'nin 3.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Abdullah Y., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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