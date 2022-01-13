Dünya Kazakistan normalleşme süresince... 3 bölgede OHAL sona erdi

Kazakistan normalleşme süresince... 3 bölgede OHAL sona erdi

Dünya

Kazakistan normalleşme süresince... 3 bölgede OHAL sona erdi

Kazakistan'da şiddet olayları nedeniyle uygulamaya sokulan OHAL'in, Batı Kazakistan, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde bugün yerel saatle 07.00’dan itibaren sona erdiği duyuruldu.

13 Ocak 2022, Perşembe 09:38 Son Güncelleme:
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Kazakistan'da akaryakıt zammı protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından durum normalleşiyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Batı Kazakistan, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde bugün yerel saatle 07.00'dan itibaren OHAL uygulamasının sona ermesine ilişkin kararnameleri imzaladı.

Kazakistan’ın Janaozen ve Aktau kentlerinde 2022’nin ilk günlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına yapılan zamlara karşı halk sokaklara dökülmüş, ülke geneline yayılan protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, halkın güvenliğinin sağlanması için ülke genelinde OHAL ilan etmişti.

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