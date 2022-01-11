Ülkedeki protestoların çatışmalara dönüşmesi üzerine Kazakistan tarafından davet edilen barış gücünün çekilme takvimi belli oldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkeye gönderilen CSTO barış gücünün geri çekilmesinin iki gün içinde başlayacağını ve en fazla 10 gün süreceğini söyledi.

Telekonferans yöntemiyle bakanlara ve milletvekillerine hitap eden Tokayev, "Barış gücü, temel görevini başarıyla tamamlamıştır" dedi.

YENİ BAŞBAKAN BELLİ OLDU

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'ın Başbakanlık için aday gösterdiği Alihan Smailov milletvekillerinin oy birliği ile desteğini kazandı ve ülkenin 12. hükümet başkanı oldu.

Kazakistan Parlamentosu, 50 yaşındaki Alikhan Smailov'un başbakanlığını onayladı. Smailov daha önce başbakan yardımcılığı yapıyordu.

KRİZİN FİTİLİ 2 OCAK'TA ATEŞLENDİ

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu ifade etmiş, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım istemişti.

Örgüt, Kazakistan'daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul etmişti.