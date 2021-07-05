Kazalara, rüzgâra dikkat:

Özellikle yüz bölgemizi koruyalım

Merhaba sevgili Posta Gazetesi okurları, bu haftaki yazımızda haftanın ikinci günü kesinleşecek Merkür-Neptün karesinden bahsedeceğiz. Merkür-Neptün karesinin kesinleşme haritasında çok önemli yıldızlar etkili olacak. Merkür hızlanıyor ve yolunun üzerinde birçok yıldız ile kavuşum yapıyor. Hem Merkür'ün kavuşum yaptığı yıldızlar, hem de Güneş'in kavuştuğu büyük Sirius ve Canopus yıldızları oldukça önemli. Venüs'ün sert açılarından ve 10 Temmuz'da gerçekleşecek Yengeç yeniayından da bahsedeceğiz.

Yıldızlar gezegensel etkileri şekillendiriyor

Zihinsel yetenekler, iletişim ve el becerileri, sinir ve akciğer işlevleriyle ilişkili Merkür hafta boyunca yıldızdan yıldıza koşacak. Hafta başında fetih yıldızı Bellatrix ile başlayan yıldız serüveni Capella, El-Nath, Mintaka, Phact, Al-Nilam, Al-Hecka, Polaris ve Betelgeuse ile devam edecek. İkizler burcu bölgesinde yer alan bu yıldızlardan önceki haftalarda bahsetmiştik. Merkür ile kavuşumları ruhsal yeteneklerimizi, sanat yeteneğimizi, el ve iletişim becerilerimizi, sosyalliğimizi artıracak. Yoğun enerjiler taşıyan bu yıldızlar enerjiyi olumlu yönde kullandığımız sürece bizden yana olacaklar ama dik başlılıktan, tartışmalara açık sözler ya da yazılardan, acelecilikten, sakarlıklardan kaçınmamız gerekiyor. Merkür, Neptün ile kare yapacağından ters etkiler biraz daha öne çıkabilir, olumsuz durumlar büyüyebilir, hayal kırıklıklarına, bizleri etkileyecek sorunlara neden olabilir. Farklı algılanabiliriz, anlaşılamayabiliriz. Merkür zihnimizin karanlık yönü ile ilişkili olduğundan olumsuz düşünceler Neptün karesi ile çalkantılara, depresyona yol açabilir.

Merkür hava elementiyle de ilişkili olduğundan bu hafta fırtınalara, olumsuz hava koşullarına şahit olabiliriz. Geri giden Neptün ile karesi ve sonrasında Ay'ın oldukça yüksek deklinasyonda olması su baskınlarını, fırtınaları düşündürüyor. Hava elementi sıcak ve nemlidir. Sıcak ve nem birlikte olduğunda soğuğa maruz kalmasak da, en ufak bir rüzgârda hastalanabiliriz, rüzgâr nedenli göz-kulak- akciğer sorunları yaşayabiliriz. Yaz yağmurudur ya da yaz rüzgârıdır diye düşünerek kanmayalım. Özellikle baş bölgesini rüzgârdan koruyacak ince şallar, atkılar, kapüşon benzeri önlemler kullanalım. Hem Merkür'ün hem Güneş'in kavuşum yapacağı yıldızlar yoğun enerjili yıldızlar. Hareketimiz ve hızımız artabilir, acelecilik ve huzursuzluk hissedebiliriz. Kazalara açık hale gelebiliriz. Yıldızların etkisiyle küçük kazalar büyük sorunlara yol açabilir. Bu hafta her türlü kaza ve sakarlık konusunda özellikle temkinli davranmak akıllıca olacak.

Sirius ve Canopus yıldızları

Güneş, hafta başında Sirius, hafta ortasında da Canopus yıldızlarıyla kavuşum yapacak ve bu etki hafta sonuna kadar devam edecek. Kuzey Yarıkürenin en parlak yıldızı olan Sirius yıldızı koruyucu özellikleriyle bilinir. Bu hafta kendimizi biraz daha korunmuş, çevremize karşı daha fazla sorumlu ve hassas hissedebiliriz. Arapların "Güney Kutup Yıldızı" olarak gördükleri Canopus yıldızı da yeni çözümler bulma ve başı çekme konusunda iyicil etkilerini gösterecek. Canopus yıldızı kötüyü iyiye dönüştürmekle ilişkilidir. Bu iki yıldızın güzel enerjilerini hastalıklara karşı direncimizin artması, bağışıklık sistemimizin güçlenmesi şeklinde hissedebiliriz. Sirius'un da Canopus'un da enerjileri oldukça yoğun; yapıcı ya da yıkıcı kullanılabilir. Çok daha özverili ya da çok daha bencil hale gelebiliriz. Özellikle Canopus'un iyicil etkileri kin, nefret ve öç alma güdüsü durumunda tersine dönebilir. Hayatımızın sorumluluğunu üstümüze almanın ve affetme çalışmaları yapmanın tam zamanı.

Orta nokta etkileri, Venüs ve yeniay

Vücudumuzun iç dengesi ve hormonlarla ilişkili görülen Venüs hafta ortasında önce Satürn, sonra da Uranüs ile sert açı yapacak. Satürn ile karşıtlığı idrar yolu sorunlarına, varislere, deri sorunlarına, Uranüs ile karesi üreme sistemi ve hormon sorunlarına işaret edebilir. Venüs bel bölgesi ve böbreklerle ilişkili Terazi burcunu yönettiğinden bu bölgedeki organlarla ilgili spazmlar, tembellikler, dengesizlikler görülebilir. Neyse ki Venüs'ün sert açılarının etkisi yalnızca birkaç gün sürecek. Sonrasında Yengeç yeniayına şahit olacağız. Yeniay etkilerinden bahsetmeden önce biraz da hafta boyunca hissedeceğimiz orta nokta etkilerinden bahsedelim. Baktığımızda yine kazalar, yaralanmalar, acil cerrahi gerektiren durumlar görüyoruz. Gezegenler, yıldızlar, orta noktalar, neredeyse tüm göstergeler benzer etkilere işaret ediyor.

Yengeç burcunun 18. derecesindeki yeniay yine su burcundaki Neptün ile uyumlu açı yapıyor. Normalde dolunaylarda vücutta su toplanması bekleriz, ama bu yeniay su burcunda ve orta nokta etkileri hassas kişilerde vücutta şişlikler, su toplanması görülebileceğine işaret ediyor. Yeniaydan bir gün öncesinden başlayarak bir-iki gün sonrasına kadar tuz alımı konusunda aşırıya kaçmamaya özen gösterelim. Venüs Satürn karşıtlığı ve Uranüs karesi etkilerini henüz atamamış olacağından varisler, bacaklarda şişlikler, kan akımında yavaşlama ihtimaline karşı bacak hareketleri, step ya da yürüyüş egzersizleri yapalım.

Yeniaylar yeni başlangıçlar demektir. Bu yeniay da sağlık, mutluluk, huzur getirsin! Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla sağlıcakla kalmanız dileğiyle...