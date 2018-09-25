Kazaya yardıma koştu, eşini görünce şoke oldu

İstanbul Kağıthane'de Pınar Çalık (34) bir sürücü kursuna ait eğitim aracıyla deneme sürüşü yapmak için yola çıkıp "U" dönüşü yapmaya çalıştı. Pınar Çalık’ın kullandığı araca, arkadan gelen Hasan Çakmak’ın kullandığı kamyonet çarptı. Kazada otomobili kullanan Pınar Çalık araç içerisinde sıkışırken yolcu koltuğunda oturan eğitmen A. S (35) de yaralandı.

EŞİNİN KAZA YAPTIĞINI TESADÜFEN GÖRDÜ

Tesadüf eseri o sırada yoldan geçerek kaza yapan araca yardım etmeye çalışan bir kişi, aracı kullanan yaralının eşi Pınar Çalık olduğunu görünce yanından bir an olsun ayrılmadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan araçtan çıkartılan Pınar Çalık ve yolcu koltuğundaki eğitmen A.S ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'ARAÇ ANİDEN ÖNÜMÜZE ÇIKTI'

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Hasan Çakmak, "O araç park halinde duruyordu, aniden önümüze çıktı. Ben sol tarafa kaçmaya çalıştım ama araca vurduk. Direksiyon dersi alıyormuş galiba" dedi.

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA)







