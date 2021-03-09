KÇÖ uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Korona döneminde hem işveren hem de çalışanı rahatlatmak amacıyla ilk kez 26 Mart 2020’de 3 ay için devreye alınan ve çeşitli sürelerle uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) desteğinin ne zamana kadar süreceği merak konusu oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay süreyle uzatıldığını açıkladı. Bu açıklama sonrasında KÇÖ ödeme süresinin de uzatılıp uzatılmadığı merak edilmeye başladı.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz” ifadelerine yer verdi. Ancak Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatılmasına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.









Cumhurbaşkanı’nın ihtiyaç duyulması halinde hem KÇÖ hem de ücretsiz izin desteği süresini Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisi var. Vaka sayılarındaki düşüşe paralel bazı esnemeler gündemde. Tam normale dönüş için biraz daha zaman olduğu ifade ediliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?

Kısa çalışma ödeneği, salgın döneminde hem işveren hem de işçilerin ekonomik anlamdaki mağduriyetini ortadan kaldırmak amacıyla vatandaşlara sağlanan ödeneklerden bir tanesiydi. Bu noktada ödenekten faydalanan vatandaşlar "Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?" sorularını Mart ayının gelmesiyle beraber araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için Mart sonunu işaret etmiş ve sona ereceğini ifade etmişti.

Normalleşme adımlarını uygulamaya geçerken KÇÖ için son tarih de bildirildi. Ödenek 31 Mart tarihinde sona erecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Buna bağlı olarak Kısa çalışma ödeneği de asgari ücret ile birlikte arttı.







