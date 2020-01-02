Keçiler de köpekler gibi evcil hayvan olabilir

Muhtemelen yakın zamanda böyle bir girişimde bulunmayı düşünmüyordun ama evinde hiç keçi beslemeyi düşündün mü? Ya da sabah yürüyüşünü bir keçiyle birlikte yaptığını? Kulağa tuhaf gelebilir ancak araştırmalar keçilerin de köpekler kadar iyi birer evcil hayvan olabileceğini gösteriyor. Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, keçilerin tıpkı diğer evcil hayvanlar gibi insanlarla iletişim kurabildiğini ve hatta köpekler kadar sevgi dolu ve akıllı olduklarını belirtti. Araştırma ayrıca keçilerin görünenden daha akıllı olduğunu ve evcil hayvanlara benzer şekilde davrandığını gösteriyor. Örneğin, bir keçi bir verilen görevi tamamlamak için çabalarken bir insanın gözlerine bakabilir. Tıpkı köpekler gibi.

Queen Mary Üniversite'ndeki araştırma ekibinden yapılan açıklamada, 'Daha önceki araştırmalarımızdan, keçilerin düşünülenin aksine daha akıllı olduğunu biliyoruz, ancak bu sonuçlar, evcil hayvan veya iş hayvanı olarak evcilleştirilmemiş olsalar bile insanlarla nasıl iletişim kurabileceklerini ve etkileşime girebileceklerini gösteriyor.Bazı bölgelerde keçilerin köpekler kadar zeki olduklarını biliyoruz, ancak köpek davranışları üzerinde çok daha fazla iş yapıldı ve gerçekten sadece keçiler bunu başarabiliyor' denildi.

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