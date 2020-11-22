Kedi kesip yediğini söyleyen kadın hastaneye götürüldü

Tuzla'da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın, hayvan severlerin ihbarı ile yakalandı. Yakalanan kadının ilk ifadesinde kedileri kesip yediğini itiraf ettiği öğrenildi.

"5199 Sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanununa Muhalefet" konusundan 6 suç kaydı bulunan ve "Paranoid Şizofren" tanısıyla 6 ay psikolojik tedavi gördüğü belirlenen kadın savcılık talimatıyla akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi için hastaneye gönderildi.

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