Türkiye Kedi kesip yediğini söyleyen kadın hastaneye götürüldü

Kedi kesip yediğini söyleyen kadın hastaneye götürüldü

Türkiye

Kedi kesip yediğini söyleyen kadın hastaneye götürüldü

Tuzla'da kestiği kediyi bir poşetin içerisine koyan kadın, hayvanseverlerin ihbarı ile yakalandı. Kestiği kedileri yediğini söyleyen kadın savcılık talimatıyla akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi için hastaneye gönderildi.

22 Kasım 2020, Pazar 15:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tuzla'da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın, hayvan severlerin ihbarı ile yakalandı. Yakalanan kadının ilk ifadesinde kedileri kesip yediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

 "5199 Sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanununa Muhalefet" konusundan 6 suç kaydı bulunan ve "Paranoid Şizofren" tanısıyla 6 ay psikolojik tedavi gördüğü belirlenen kadın savcılık talimatıyla akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi için hastaneye gönderildi. 

İlgili Haberler
Kolonyadaki inanılmaz hileyi ortaya çıkardı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bülent Arınç’ın çıkışına dair
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Bir AK Partili’nin geçmiş muhasebesi
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Bir babayı bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmayın
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz