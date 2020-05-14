Kedi tasması zararlı mı? Kedilere tasma takılır mı?

Köpek dostlarımızı sokakta gezdirmek için tasma takıyoruz. Bu zorunlu bir durum. Peki kedilere de tasma takılmalı mı? Kedilerin çok hareketli ve ne zaman ne yapacağı belli olmayan hayvanlar olduğunu biliyoruz. Genelde ev içinde beslediğimiz kedileri elbette ara sıra dışarıya da çıkarmamız gerekiyor. Toprak ve çimen onların en doğal hakları. Kediler genel olarak gezdirme tasmasına alışık değildir. Çoğu kedi sahibi, gerek gezdirme tasması, gerek pire tasması, gerekse şık göründüğü için kedilerine tasma takıyor. Piyasada he türlü kedi tasması mevcut ve evcil hayvan sahipleri fiyatları 10-15 lira arasında değişen aşırı rahatsız tasmaları satın alabiliyor. Ancak kedi tasmaları sandığınızdan daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu yazıda, "Kedi tasmalarının zararları nelerdir? Kedilerimize tasma takmalı mıyız yoksa takmamalı mıyız?" gibi sorularınızın detaylarına ineceğiz.

Kedi tasmasının zararları

En başta da belirttiğimiz gibi, kediler hareketli hayvanlar. Tasma takılan bir kedinin ilk sergileyeceği davranış, her ne pahasına olursa olsun boynundaki bu yükten kurtulmak olacaktır. Kedi, tasmayı çıkarabilmek için etrafında deliler gibi dönecek, tırnaklarıyla boynuna vuracak belki de odada kendini sağa sola savuracak. Tasma kedilere zarar verir mi sorusunun yanıtı bu nedenle evet! Her ne kadar kedinizin tasma alışık olduğunu sansanız da bir gün ondan sıkılıp bu davranışları gösterme ihtimali çok yüksek.









Kediler oldukça esnek canlılar olduğu için boyunlarındaki tasmalardan kollarını bile geçirebilirler. Bu nedenle koltuk altı yaralanması yaşayabilir hatta patisini kaybedebilirler.

Gezdirme tasmaları

Eve alışkın bir kedi sokağa çıktığı zaman ne yapacağını şaşıracak hale gelir. Bir arabanın sesinden ya da başka kedilerden korkup kaçma eylemi gösterebilir. Bu koşullarda eğer elinizde bir gezdirme tasması varsa hele ki bu tasma sert kayışlara sahipse -ki piyasadaki çoğu kedi gezdirme tasması böyle- yaralanma kaçınılmaz olabilir.

Bazı kediler, boyun tasmalarını ağızlarıyla çıkarmaya çalışabilir. Bu da ağız yaralanmalarına ve diş kayıplarına neden olabilir.

Eğer kedinizi dışarıda gezdirmeye hevesliyseniz, sakin bir bölge bulmaya çalışın ve mümkün olduğunda az insan ve hayvan çevresinde olsun.

Eğer kedi gezdirme tasmasında ısrarcıysanız, en konforlu, yumuşak kayışlı ve bir yere takıldığında hemen çekip çıkarabileceğiniz kadar pratik bir kedi tasması almaya özen gösterin.

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