Kediler eğitilmeden nasıl kum kabını kullanır?

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Köpek sahiplerinin en büyük derdi, köpeklerine tuvalet eğitimi verebilmektir. Köpeğe tuvalet eğitimini aşılayana kadar evin içinde küçük kazalar yaşanması da kaçınılmaz hal alır. Ancak kedilerde durum böyle değil.

Kediler, adeta doğuştan tuvalet eğitimleri varmış gibi, kum kabını görünce hemen ihtiyacını onunla gidermesi gerektiğini anlar. Peki kediler, tuvalet eğitimi almadan bunu nasıl anlıyor?

Kum kabını kullanmak, kediler için hayvansal bir içgüdü. Kediler, doğuştan gelen bir atık gömme içgüdüsüne sahip. Kum kabı da kediler için atıklarını gömme şansı barındırıyor.

Kediler, hayvansal içgüdüleri sayesinde kum kabını düzgün kullanmayı bilecek şekilde doğarlar.

Kum kabını kullanmayı bilmeden doğan kediler var mı?

Uzmanlar, bir kedinin kum kabını kullanmayı bilmeden doğmasının çok düşük bir ihtimal dahilinde olduğunu söylüyor. Sokak kedileri bile, dışkılarını kuma yapma ve gömme eğilimindedir. Eğer kediniz tuvalet kabını kullanmayı bıraktıysa, hemen veterinere başvurun. Kedinizin sağlık sorunları veya endişe ettiği bir durum olabilir.

Kediniz kum kabını kullanmayı bıraktıysa...

Eğer kediniz kum kabına yapmayı bırakıp, tuvalet ihtiyacını sürekli dışarıda gideriyorsa, bunun altında bazı sebepler yatıyor olabilir.

Kum kabı, kediniz için çok küçük olabilir ya da evin işlek bir bölgesinde olabilir. Kedi kabı eğer çok kirliyse, kediniz tuvalet ihtiyacını orada gidermeyi tercih etmez. Hatta dışarı çıkacak imkanı yoksa tuvaletini tutmayı bile tercih edebilir.

Kum kabının yerini değiştirdiyseniz, sürekli temiz tutuyorsanız ve büyük bir kap almanıza rağmen kediniz hala tuvalet kabını kullanmıyorsa bir veterinere danışın. Kedilerin içgüdüsel davranışlarındaki bu değişiklikler, size anlatmaya çalıştığı başka bir probleminin olduğunun belirtisidir.