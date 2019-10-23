Kedilere asla yedirmemeniz gereken 10 besin

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Kediler genellikle sahipleri ne yerse onu yemek isterler. Bunun için miyavlar, bağırır, sahibinin üstüne atlar o yemeyi yemek için her şeyi yapar. Sahipleri de genellikle buna dayanamaz ve yedikleri yemeklerden bir parça onlara da verirler. Bu bir kedi için yapılabilecek en yanlış harekettir!

Çoğu kedinin bizim sıklıkla tükettiğimiz bazı yiyeceklere alerjisi var. İşte kedinize asla yedirmemeniz gereken 10 besin:

1-Süt ve süt ürünleri

Birçok yetişkin kedinin laktoza alerjisi vardır. Her ne kadar süt ve süt ürünlerini sevseler de, mideleri için oldukça zararlı bir hal alabilir. Süt ve süt ürünleri kedilerde kusma ve ishale neden olabilir.

2-Çikolata ve şeker

Çikolatanın içinde bulunan kafein ve theobromine, kediler için zararlıdır. Bu iki madde insan bedeninde kolayca sindirilebilir, ancak kediler için aynı durum geçerli değildir. Kediler için zehir görevi gören bu maddeler, karaciğer yetmezliğine neden olur.

Kediler için şeker de önerilmez. Şekerler, kedilerin zehirlenmesine yol açar.

3-Çiğ et ve balık

Çiğ et ve balık, çok miktarda antibiyotiğe duyarsız bakteri içerir. Aşırı yağ nedeniyle de kedilerin pankreaslarında hastalıklara yol açar.

4- Çiğ yumurta

Çiğ yumurta, kedilerin bağırsaklarını hasta edecek bakteriler barındırır. Ayrıca çiğ yumurtada bulunan protein, kedilerin vücudunda sindirilemez. Kedinize yumurta vermeyi düşünüyorsanız, pişirin ve mamasına katın.

5- Soğan ve sarımsak

Soğan ve sarımsak kedilerde hemolitik anemiye ve kırmızı kan hücrelerinin azalmasına neden olur. Ayrıca, kedilerde nefes darlığı, ağrı ve renksiz idrara neden olur.

6- Yaş ve kuru üzüm

Yaş ve kuru üzüm, kedilerde böbrek yetmezliğine ve böbreklerde çeşitli hastalıklara neden olabilir.

7-Yaş maya

Mayalı yiyeceklerle ilgili en büyük sorun, yutulduktan sonra büyüyerek bağırsakları tıkamasıdır. Ayrıca maya içinde şeker ve alkol gibi kedilere kötü etki eden maddeler barındırır.

8-Fındık

Fındık, kedilerin kilo almasına neden olur. İçerdiği protein ve yağlar nedeniyle kedilerin vücutlarında sindirilmesi zordur. Ayrıca içeriğindeki yağlar da kedilerin kusmasına neden olur.

9-Mantar

Kültür mantarı zarar vermese de, bazı mantar türleri kediler için ciddi problemler doğurabilir. Belirli bir mantar türünün yemek için uygun olup olmadığını kontrol etmek her zaman daha iyidir

10-Domates

Olgunlaşmamış domatesler ve bunların yaprakları ve sapları, kediler için zehirli olan tomatin adlı bir maddeye sahiptir. Bu madde kedilerde kusmaya, göz bebeklerinin irileşmesine, iştah kaybına ve diğer birçok hastalığa neden olabilir.



