Kedilerin klavyelere karşı takıntılı olmasının sebepleri

Kedilerin hareketlerine anlam vermek, bazen gerçekten zor alabiliyor. Siz onları yanınıza çağırırsınız, ancak onlar başka bir yöne gider. Bazen de verdiğiniz yemeği kabından yere döker ve yerde yemeye başlar. Onu sevmeniz için yanınıza gelir ama biraz sevildikten sonra da sizi tırmalar.

Evet bunlar gerçekten anlaşılmaz hareketler! Peki kedilerin bilgisayar klavyelerine karşı koyamadıklarını fark ettiniz mi?

Kediniz, çalışmak için dizüstü bilgisayarınıza oturduğunuzda direkt kucağınıza zıplayabilir. Bir anda ekranın önüne geçerek tüm görüntülü görüşmelerinizi mahvedebilir. Kedilerin bilgisayar klavyelerine karşı koyamamalarının belli başlı nedenleri var.





'Dikkat çekmek istiyorlar'

Kedi Davranışı Uzmanı ve Naughty No More'un yazarı Marilyn Krieger konuyu şöyle anlatıyor:

"Çoğu kedi, klavye veya laptopların üzerine oturuyor; çünkü sevdikleri insana daha yakın olduklarını ve onların dikkatini çektiklerini düşünüyorlar. Genellikle insanlar, konuşarak veya onları okşayarak, kedinin bu davranışını güçlendirecek hareketlerde bulunurlar. Kediler de klavyenin üstüne oturunca sahiplerinin dikkatini çekeceklerini öğrenir ve bu harekete son vermeyi düşünmezler."

Bu durum sizin için zorlayıcıysa ve kedinizi başka bir odaya kilitlemek istemiyorsanız, işte birkaç tüyo:

Kediniz klavyenin üstünde otururken, yanınıza rahat ve çekici bir yer yaparak onun bu alışkanlığını kırabilirsiniz.

Kediniz sizin yaptığınız rahat yere geçtikçe, onu okşayın ve sevginizi belli edin.

Mamayla ödüllendirmeyi de ihmal etmeyin.

Yanınıza yaptığınız konforlu bölgeyi kedinizin benimsemesi için klavyenizi de daha az çekici hale getirmeniz lazım.

Klavyenizi daha rahatsız edici bir yere koyabilir veya üzerine ışıklı ledler ekleyerek uyumak için güvenilir olmayan bir klavye yaratabilirsiniz.

Posta.com.tr

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