Kedilerin tuvaletinin geldiği nasıl anlaşılır?

Kedilerin tuvaletinin gelip gelmediğini anlamak, çoğu kedi sahibi açısından zordur. Tuvalet ihtiyaçlarını kuma yaparak gideren kediler, tuvaletleri geldiği zaman, kendi tuvaletini yaptığı bir bölgeyi tercih eder. Kediler tuvaletleri geldiği zaman daha önce tuvalet yaptığı alanlara yönelir. Kendi tuvaletinin kokusunu alırsa, tekrar aynı bölgeye tuvaletini yapar. Kedilere tuvalet eğitimi vermek diğer canlılara göre daha kolaydır. Kediler daha önce herhangi bir bölgeye tuvaletlerini yaptıysa, yine aynı bölgeyi seçerek tuvaletlerini yapacaktır. Kediler herhangi bir hareketiyle tuvaletlerini gösteren canlılar değildir.

YAVRU KEDİLER TUVALETE NASIL ALIŞTIRILIR?

Yavru bir kediyi tuvalete alıştırmak için kişilerin kedilere uygun bir kap alması gerekiyor. Kedi kaplarının içerisine kedilerin tuvalet yapması sağlanır.

Kediler 1 kere tuvaletlerini kap içerisine yaptıysa, ilerleyen tüm süreçlerde yine aynı kaba tuvaletlerini yapacaktır. Tuvalet kokularını almalarından dolayı, kendi kabını tercih ederek tuvaletini yapacaktır. Kediler iç güdüleri gereği direkt olarak kuma tuvaletlerini yaparlar ve anormal bir durum olmadığı sürece kuma yapmaya devam ederler.

Eğer kediniz kum kabına değil de evin diğer yerlerine tuvaletini yapıyorsa dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var:

Kum kabı temiz mi?

Kum kabının olduğu yerde onu rahatsız eden bir şey mi var?

Kum kabı yeterince geniş mi?

Yedikleri dokunmuş olabilir mi?

Endişeli ve stresli mi?

Kedinizin tuvalet alışkanlığında uzun süreli bir değişim fark ettiğinizde veterinere götürmekte geç kalmayın.







