Kedilerin tüyleri nasıl tıraş edilir?

Kedi dostlarımız, cinslerine göre farlı oranlarda tüy dökebiliyorlar. Kedilerin tüy dökmesi son derece normal bir durum. Aşırı tüy dökmeleri ise hem kendi sağlıkları hem de ev halkının sağlığını tehlikeye sokabilir. Kedi dostlarımızın tüyleri genellikle yoğun tüy döktükleri yaz mevsiminde yapılır. Tüylerinin tıraş edilmesi, aynı zamanda yaz aylarını daha rahat geçirmesini sağlayabilir. Kedilerin tüyleri özel taraklarla taranarak toplanabilse de bazı kediler taranma işlemini sevmediklerinden tıraş işlemi daha doğru olacaktır. Kedilerin yavruyken tarağa alıştırılmaları bu nedenle son derece önemli. Dökülmeye hazır tüyler tarakla çok rahat alınabilse de tıraş işlemiyle kedinizin derisinde herhangi bir sağlıksız sorun olup olmadığını anlayabilirsiniz.

DÖKÜLME 6 AY SONRA BAŞLIYOR

Tıraş işleminden sonra tüyler uzadıktan 6 ay sonrasına kadar kedilerde tüy dökülmesi görülmüyor.

Kedilerin tıraş işlemi çoğu zaman anestezi ya da sakinleştirici kullanılarak yapılıyor. Tıraş makinesinin sesi kedi dostlarımız için son derece korkutucu olabileceğinden, tıraş esnasında hareketsiz kalmalarını sağlamak gerekiyor. Aksi halde yanlış bir hareketle kedi dostumuz zarar görebilir.

Tıraş işlemi bittikten sonra uyandırıcı bir ilaçla kedi dostumuz uyandırılıyor.







