Kedilerin tüylerinin dökülmesini önleyecek yöntemler

Gülü seven dikenine katlanır derler. Kedi sahipleri, eğer bir kedi evlat edileceklerse, tüylerini dert etmemeleri gerektiğini bilir. Ancak kedilerdeki tüy dökme sorunu stres gibi bazı sağlık sorunlarından da kaynaklanıyor olabilir.

Özellikle bilmeden kedinize karşı gerçekleştirdiğiniz bazı davranışlar, onun daha çok strese girmesine, dolayısıyla daha fazla tüy dökmesine neden olacaktır. Peki kedileri nasıl stresten uzak tutarız? Kedilerin strese girmesini önlemenin yolları nelerdir?

Kedilerin stresi nasıl önlenir?

Kediler kapalı alanlardan oldukça korkarlar. Kediler için üretilen taşıma kafesleri, kedinizin korkulu rüyası haline gelmesin. Evinizde göz önünde bir yere kafesi koyarsanız, kediniz bunu sıradan bir eşya olarak algılayacak ve kafes korkusu zamanla geçecektir.

Köpeklerin kedinizi kovalamasına izin vermeyin. Oyun olarak görseniz bile, bu durum kedinizi her an tetikte olmaya sevk eder.

Kedinize karşı davranışlarınızı değiştirmeniz, ona kendisini rahatsız hissettirecektir. Cezalandırma amaçlı bile olsa, tavrınızdaki bu değişiklik, sizi farklı biri gibi algılamasına neden olacaktır. İşte strese sokan bir sebep!ı

Evde başka bir evcil hayvanınız var ve ona daha çok ilgi gösteriyorsanız, kediniz kıskançlık krizine girecektir.

Kediler ürkek hayvanlardır. Şaka yoluyla olsa bile onu korkutmayın.

Kedinizin enerjisini atamaması strese girmesine neden olur. Kedinizin tüm gün uyumasına engel olun ve onun dikkatini çekecek oyunlar oynamaya başlayın.

Kedilerin tüy dökmesini nasıl önlersiniz?

B vitamini eksikliği kedinizin tüy dökmesindeki başlıca sebepler arasındadır.Kedinizin mamasına B vitamini takviyesi yapabilirsiniz.

Kedinize kalitesiz mama vermeyin.

İç parazit aşısının yapılmaması kedinizde tüy dökülmesine neden olabilir.

Stres tüy dökülmesindeki en büyük etkenlerden biridir.

Kediniz pirelendiği zaman da tüy dökmeye başlar. Pire tasmaları kaşıntıya neden olduğundan, kediler için üretilen farklı pire ilaçları kullanabilirsiniz.

Çiftleşme dönemindeki kedilerde, hormonal bir problem yaşıyorsa tüyleri dökülebilir. Kedinizin hormon dengelerini kontrol ettirmenizde fayda var.



