“Kedimi gören var mı?” oyunu çocuklarla buluşuyor

“Kedimi Gören Var mı?” 12-19, 26 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde Sahne Beşiktaş’ta çocuklarla buluşuyor. İnteraktif oyunda, çocuklar sahneye çıkarak bilim deneyi yapabilecek, hep beraber şarkı söyleyip dans edebilecekler. Oyunda aynı zamanda illüzyon oyunları ve cevabını tahmin etmek için zıp zıp zıplayacakları eğlenceli bilmeceler de çocukları bekliyor. “Kedimi Gören Var mı?” oyununda ebeveynler de çocuklarıyla birlikte keyifle vakit geçirebilecek.

Günümüzde özellikle çocukların sosyal paylaşımlarının azaldığına dikkat çeken oyun, internette vakit geçiren ve sosyal etkinliği ihmal eden Deniz’in, kaybolan kedisi Mıstık’ı ararken başından geçen maceraları konu alıyor. Mıstık’ı arama süreci, internet fenomeni Kara Gölge’nin de maceraya katılımıyla heyecanlı ve eğlenceli bir keşfe dönüşüyor.

Deniz, yeni tanıştığı insanlarla dostluklar kurabilecek mi? Eve kapanıp video izlemekten vazgeçecek mi? Metin, seyircinin yardımıyla deneyinde başarılı olacak mı? İllüzyonist çocuk hırsız olmadığını kanıtlayabilecek mi? Pastacı dengeli beslenmeyi öğrenecek mi? Deniz kedisini Kara Gölge’den önce yakalayıp onu iyi bir çocuk olmaya ikna edebilecek mi?

Oyun, rejisi, müzikleri ve koreografisiyle “çocuklar anlamaz” değil, “çocuklar en iyisine layıktır” düşüncesiyle karşımıza çıkıyor.

Biletler, Biletix internet sitesinden alınabilecek.