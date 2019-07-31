Kedisini kurtarmak için fuel-oil kuyusuna atlayan genç AFAD gönüllüsü oldu

Kedisini kurtarmak için fuel-oil kuyusuna atlayan genç AFAD gönüllüsü oldu Ordu’nun Ünye ilçesinde fuel-oil dolu kuyuya düşen kedisini canını tehlikeye atarak kurtaran Özgür Ege Şire, AFAD gönüllüsü oldu