Kedisini tavada yakan Azelia Banks: Irkçılık yapıyorsunuz

Şarkıcı Azealia Banks, taşınırken ölen kedisinin mezarını yanında götürmek isteyince skandal bir olaya daha imza attı. Kaliforniya'dan Miami'ye taşınmaya karar veren şarkıcı, geçen yıl kaybettiği kedisini de yanında götürmek istedi. Kedisi Lucifer'ın cesedini mezarını kazarak çıkaran Banks, daha sonra ceset kalıntılarını tencerede yaktı.

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Banks, Instagram üzerinden paylaştığı görüntüleri takipçilerinden gelen sert tepkiler üzerine kaldırdı. Paylaşılan görüntülerde Banks'in gömülü olan Lucifer isimli kedisini mezarından çıkarıp, bir tavaya koyduğu görülüyor. Tepkilere yanıt veren Banks, kediyi yemek için pişirmediğini ve taksidermi yaptığını söyledi. Banks, "Birçok avcı, avlarının kafasını duvara asar. Şu anda ırkçılık yapıyorsunuz" dedi. Banks, Florida'ya taşınırken kedisinin kalıntılarını yanında götürmek istediğini ve bu yüzden onları temizlediğini ifade etti.