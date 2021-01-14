Kedisini tavada yakan Azelia Banks: Irkçılık yapıyorsunuz
Şarkıcı Azealia Banks, taşınacağı için ölen kedisini evinin bahçesindeki mezardan çıkardı, ceset kalıntılarını tencerede yaktı. Azealia'nın bu hareketi, büyük tepki çekti.
14 Ocak 2021, Perşembe 14:18 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Azealia Banks, taşınırken ölen kedisinin mezarını yanında götürmek isteyince skandal bir olaya daha imza attı. Kaliforniya'dan Miami'ye taşınmaya karar veren şarkıcı, geçen yıl kaybettiği kedisini de yanında götürmek istedi. Kedisi Lucifer'ın cesedini mezarını kazarak çıkaran Banks, daha sonra ceset kalıntılarını tencerede yaktı.
Sosyal medyadan paylaştı
Banks, Instagram üzerinden paylaştığı görüntüleri takipçilerinden gelen sert tepkiler üzerine kaldırdı. Paylaşılan görüntülerde Banks'in gömülü olan Lucifer isimli kedisini mezarından çıkarıp, bir tavaya koyduğu görülüyor. Tepkilere yanıt veren Banks, kediyi yemek için pişirmediğini ve taksidermi yaptığını söyledi. Banks, "Birçok avcı, avlarının kafasını duvara asar. Şu anda ırkçılık yapıyorsunuz" dedi. Banks, Florida'ya taşınırken kedisinin kalıntılarını yanında götürmek istediğini ve bu yüzden onları temizlediğini ifade etti.