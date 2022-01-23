Türkiye Kediyi yere çarparak öldürürken kameraya yakalandı

Kediyi yere çarparak öldürürken kameraya yakalandı

Türkiye

Kediyi yere çarparak öldürürken kameraya yakalandı

Tekirdağ'da sokak üzerinde yürüyen S.A., önüne çıkan kedilerden birini başından tutup yere vurarak öldürdü. S.A 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenip yakalandı. İşte S.A'nın savunması...

23 Ocak 2022, Pazar 16:57 Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişi sokakta yakaladığı kediyi yere çarparak öldürdü. Kediyi öldürme anı güvenlik kameralarına yansıyan ve hayvanın kendisine saldırdığını iddia eden şüpheli S.A., ‘Eziyet ederek hayvan öldürmek’ suçundan tutuklandı.

Olay, 13 Aralık 2021 gecesi Malkara’nın Camiatik Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde yürüyen S.A., önüne çıkan kedilerden birini başından tutup yere vurarak öldürdü. S.A., bölgeden yürüyerek ayrılırken sabah saatlerinde ölü kediyi görenler durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından kediyi ilçede sosyal medya için çekimler yaptığı belirtilen S.A.’nın yere vurarak öldürdüğü belirlindi.



KEDİYİ YERE ÇARPTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kaldırımda yürüyen S.A., bir otomobilin altına eğilerek orada bulunan kediye yakalıyor. S.A., kediyi yere çarparak öldürürken aracın altında bulunan diğer kedinin sokağın karşısına kaçtığı görülüyor.

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