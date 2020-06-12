Keki tuzlu sevenlere: Tuzlu kek tarifi

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Tuzlu kek tarifi

Tuzlu kek malzemeleri

2 yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı ayçiçek yağı

150 gram beyaz peynir

Tuz

Yarım demet maydanoz

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Susam

Çörek otu

Tuzlu yapılışı

Yumurta, yoğurt, ayçiçek yağı, ufalanmış beyaz peynir, tuz ve kıyılmış maydanozu bir kapta karıştırın. Kabartma tozu ve unu ekleyip mikserle çırpın. Dikdörtgen şekilli bir kek kalıbını fırça ile yağlayıp içine susam ve çörek otu serpin. Kek harcını kalıba yavaşça dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Misafir ağırlarken tuzlu keki, mayasız poğaça ile birlikte servis edebilirsiniz.



