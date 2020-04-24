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Türkiye Kelebeğe dönüşmek için sıraya girip yürüdüler

Kelebeğe dönüşmek için sıraya girip yürüdüler

Türkiye

Kelebeğe dönüşmek için sıraya girip yürüdüler

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde tırtıl sürüsünün kelebeğe dönüşmek için tek sıra halinde yaptığı yolculuk ilginç görüntüler oluşturdu.

24 Nisan 2020, Cuma 19:03 Son Güncelleme:
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Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde ilkbaharın gelişiyle doğa canlanarak güzelliklerini sergiliyor. Her mevsim zengin florası, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çeken ilçede hava sıcaklığının artmasıyla ortaya çıkan tırtılların kelebeğe dönüşmek için yaptığı yolculuk görüntülendi.

Sarıtosun köyü mevkisindeki kara yoluna çıkan yüzlerce tırtılın birbiri ardına sıralanıp hareket etmesi adeta görsel şölen oluşturdu. Bulundukları yörenin iklim özelliklerine göre şubat sonu ya da mayıs ayının ilk haftası arasında toprağa giren tırtıllar, yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda ördükleri oval kozada 4-5 ay pupa evresini geçirdikten sonra ergin kelebeğe dönüşecek.

AA

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