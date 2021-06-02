Kelebekli kitap ayracım

MALZEMELER

Renkli şöniller, renkli veya desenleri bantlar, yapıştırıcı, kalın ahşap çubuk ve hareketli oyuncak gözler. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Kendi yaptığınız ayraçla kitap okumaya ne dersiniz? O zaman hadi başlayalım! Ilk olarak şönillerden kanat şekilleri oluşturmanız lazım. Bunu da şönillerin iki ucunu orta kısımda birleştirip yapıştırarak elde edebilirsiniz. Bu kanatları çubuğun arka üst kısmına yapıştırınız. Çubuğun tüm ön yüzeyini renkli veya desenli bantlarınızla kaplayınız. Eğer bandınız yoksa hiç sorun değil çünkü çocuğunuz istediği gibi boyayabilir, çizebilir. Son olarak çubuğun ön tarafına kanatların birleştiği noktaya da gözleri de ekledik mi tamamdır. Artık sizin de bir ayracınız var!