Kelime avı oyunu | Çocuklar için oyunlar
Çocuklar için bir kelime üretme oyunu olan kelime avı oyunu sayesinde okul çağındaki çocuğunuzun algısal dikkati ve dil gelişimini desteklerken bir yandan da zaman baskısı altında çalışma becerisine de katkı sağlamış olacaksınız
17 Eylül 2021, Cuma 13:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Okul çağına gelmiş ve okuma yazmayı öğrenmeye başlamış çocuğunuzun dil becerlerini geliştirebilmek için bu kelime üretme oyununu oynayabilirsiniz.
MALZEMELER
- Kağıt ve kalem
NASIL OYNANIR?
- Çocuğunuza iki harfli bir hece verin. Örneğin; “-ka”
- Daha sonra iki dakikalık süre içerisinde bu hece ile başlayan kelimeleri yazmasını isteyin.
- Süresi bitince çocuğunuz yazdığı kelime kadar puan alır.