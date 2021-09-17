Etkinlik Rehberi Kelime avı oyunu | Çocuklar için oyunlar

Kelime avı oyunu | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Kelime avı oyunu | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için bir kelime üretme oyunu olan kelime avı oyunu sayesinde okul çağındaki çocuğunuzun algısal dikkati ve dil gelişimini desteklerken bir yandan da zaman baskısı altında çalışma becerisine de katkı sağlamış olacaksınız

17 Eylül 2021, Cuma 13:13 Son Güncelleme:
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Okul çağına gelmiş ve okuma yazmayı öğrenmeye başlamış çocuğunuzun dil becerlerini geliştirebilmek için bu kelime üretme oyununu oynayabilirsiniz.

MALZEMELER

  • Kağıt ve kalem

NASIL OYNANIR?

  • Çocuğunuza iki harfli bir hece verin. Örneğin; “-ka”
  • Daha sonra iki dakikalık süre içerisinde bu hece ile başlayan kelimeleri yazmasını isteyin.
  • Süresi bitince çocuğunuz yazdığı kelime kadar puan alır.

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