Kemal Doğulu Twitter hesabından küfür yağdırdı

Bir dönem "İşte Benim Stilim" yarışmasında jüri üyeliği yapan Kemal Doğulu, şahsına gelen hakaretlere dayanamadı ve kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından sabaha kadar küfür yağdırdı.

'İNSANIM BEN DE'

Kemal Doğulu, sosyal medyadan kendisine gelen hakaretlerin sonucunda isyan etti: "Sustum sustum ama bundan sonra küfür edenin donuna kadar alacağım! Yeter be. Yeter! İnsanım yahu ben de yıllardır küfür kıyamet ne anam kaldı ne bacım. Sustum sustum ama buraya kadar. Bundan sonra en ufak küfür edenin donuna kadar alacağım. Yaşı küçük olan dangalakların da ailesinin canını sıkacağım. Fotoğrafsız, isimsiz olmanız da fark etmez!"







