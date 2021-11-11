Kemal Gülman kimdir? Kemal Gülman kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Kemal Gülman kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? soruları magazin dünyasını yakından takip edenler tarafından son günlerde sık sık araştırılıyor. Olaylı boşanma davası ve kendinden 58 yaş küçük sevgilisiyle adından sık sık söz ettiren Kemal Gülman hakkında merak edilenleri bir araya getirdik…

KEMAL GÜLMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NE İŞ YAPIYOR?

1932 yılı doğan Kemal Gülman, uluslararası ticaret alanında faaliyet gösteren Gülman Group'un sahibi ve Gülman Group'un CEO'sudur. Kurumsal gayrimenkul yatırımcıları arasında yer almaktadır.

1952 yılında kurulan Gülman Group ticaret ve sanayi alanlarında faaliyet gösterdikten sonra, gayrimenkul sektöründe, ticari gayrimenkul yatırımlarına girerek projeler üretmeye başlayan Gülman Group aynı zamanda lojistik ve depolama yatırımlarında da bulunmaktadır.

EŞİ VE SEVGİLİSİYLE AYNI UÇAKTA SEYAHAT ETTİ

Kemal Gülman geçtiğimiz günlerde yaşadığı olayla bir anda yeniden gündem oldu.

Kemal Gülman ve kendinden 58 yaş küçük avukat sevgilisi Eda Cideli ile Fransa'nın Nice şehrine seyahat ederken Feryal Gülman ile aynı uçakta denk geldi. Uçuşun sona ermesinin ardından karşısında basın mensuplarını bulan Kemal Gülman "Bu kadın belasını arıyor!" ifadelerini kullandı.

Feryal Gülman ise bu sözlere “Bela değil, huzur arıyorum. O benim hala kocam. Evlilik devam ettiği için yeni bir zina davası açabilirim. Ayrıca havaalanına muhabir çağırsam, dudağıma ruj sürerdim.” şeklinde konuştu.