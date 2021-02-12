Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüs aşısı oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.
12 Şubat 2021, Cuma 12:36 Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi ile birlikte corona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Aşı yaptırırken bir fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum.
https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1360153313141018625