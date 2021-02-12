Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüs aşısı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi ile birlikte corona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Aşı yaptırırken bir fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum.











